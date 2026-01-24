Festival Les Galettes du Monde Sainte-Anne-d’Auray

Festival Les Galettes du Monde

Rue Jean-Pierre Calloc’h Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

2026-08-22 2026-08-23

L’objectif est de proposer des stands de spécialités culinaires destinés à financer des actions solidaires et une programmation musicale variée.

C’est une invitation au voyage que propose chaque année le Festival Les Galettes du Monde. Parmi tous les pays, peuples et régions qui ont déjà régalé les papilles, on peut citer l’Afghanistan, le Mali, Madagascar, le Laos, les Philippines, le Sénégal, la Turquie, le Pérou, l’Egypte, le Vietnam, le Somaliland, l’Inde, les Antilles, le Mexique, la Bolivie, le Cameroun, l’Ethiopie, Wallis et Futuna, la Pologne, Haïti, la Colombie, Mayotte, l’Afghanistan, la Syrie, le Niger, Le Burkina Faso, le Cambodge, la Colombie, la Réunion, la Polynésie, la Côte d’Ivoire, le Chili et la Mongolie.

Dans ce tour du monde des spécialités, la Bretagne est évidemment largement présente et la réputation des galettes servies au vaste Espace Breizh n’est plus à faire !

Samedi 22 août

– Youssou Ndour

– Vaudou Game

– Les Amazones d’Afrique

Dimanche 23 août

Julien Clerc

– La Rue Kétanou & Les Ogres de Barback [Officiel] Tout en commun !

– GROUNDATION

A ce jour

70 % des pass samedi déjà vendus

67 % des pass dimanche partis

Pass 2 jours COMPLETS .

Rue Jean-Pierre Calloc'h Sainte-Anne-d'Auray 56400 Morbihan Bretagne

