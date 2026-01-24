Festival Les Galettes du Monde Sainte-Anne-d’Auray
Festival Les Galettes du Monde Sainte-Anne-d’Auray samedi 22 août 2026.
Festival Les Galettes du Monde
Rue Jean-Pierre Calloc’h Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
L’objectif est de proposer des stands de spécialités culinaires destinés à financer des actions solidaires et une programmation musicale variée.
C’est une invitation au voyage que propose chaque année le Festival Les Galettes du Monde. Parmi tous les pays, peuples et régions qui ont déjà régalé les papilles, on peut citer l’Afghanistan, le Mali, Madagascar, le Laos, les Philippines, le Sénégal, la Turquie, le Pérou, l’Egypte, le Vietnam, le Somaliland, l’Inde, les Antilles, le Mexique, la Bolivie, le Cameroun, l’Ethiopie, Wallis et Futuna, la Pologne, Haïti, la Colombie, Mayotte, l’Afghanistan, la Syrie, le Niger, Le Burkina Faso, le Cambodge, la Colombie, la Réunion, la Polynésie, la Côte d’Ivoire, le Chili et la Mongolie.
Dans ce tour du monde des spécialités, la Bretagne est évidemment largement présente et la réputation des galettes servies au vaste Espace Breizh n’est plus à faire !
Programme complet sur le site internet du Festival.
Samedi 22 août
– Youssou Ndour
– Vaudou Game
– Les Amazones d’Afrique
Dimanche 23 août
Julien Clerc
– La Rue Kétanou & Les Ogres de Barback [Officiel] Tout en commun !
– GROUNDATION
Et ce n’est pas fini… loin de là !
Plusieurs très grosses têtes d’affiche arrivent dans les prochains jours. Restez connecté·es !
Billetterie en ligne mais ça file très vite !
A ce jour
70 % des pass samedi déjà vendus
67 % des pass dimanche partis
Pass 2 jours COMPLETS .
Rue Jean-Pierre Calloc’h Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Les Galettes du Monde
L’événement Festival Les Galettes du Monde Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon