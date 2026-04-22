Apéros Klam Jüra (Line Willerval) Parc Camborne Sainte-Anne-d’Auray
Apéros Klam Jüra (Line Willerval) Parc Camborne Sainte-Anne-d’Auray mercredi 17 juin 2026.
Sainte-Anne-d’Auray
Apéros Klam Jüra (Line Willerval)
Parc Camborne 2 Place Joseph le Barh Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Line Willerval publie Les grandes jouissances sont cernées sous vos yeux chez Foin en 2024, recueil de textes poétiques. Ces textes sont mis en musique dans Jüra des alexandrins soignés, des énumérations compulsives, de simples punchlines. Line Willerval tente de retrouver ici un geste qui a la cruauté naïve des enfants, quand ils chantent en croyant qu’on ne les entend pas. .
Parc Camborne 2 Place Joseph le Barh Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam Jüra (Line Willerval)
L’événement Apéros Klam Jüra (Line Willerval) Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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