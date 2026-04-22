Apéros Klam Dïa Parc Camborne Sainte-Anne-d’Auray
Apéros Klam Dïa Parc Camborne Sainte-Anne-d’Auray mercredi 12 août 2026.
Sainte-Anne-d’Auray
Apéros Klam Dïa
Parc Camborne 2 Place Joseph le Barh Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Dïa, c’est d’abord une voix. Des textes ciselés. Deux guitares, un clavier, un looper et un tambour iranien complètent son décor. Seule en scène, elles nous embarque entre prose et poésie, dans la chaleur de la voix et les lignes tantôt mélodieuses, tantôt groovy de la guitare ou du piano. Elle trempe ses textes dans les obliques de ce monde un peu fou, dans ses traversées intimes et dans ses engagements. .
Parc Camborne 2 Place Joseph le Barh Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam Dïa
L’événement Apéros Klam Dïa Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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