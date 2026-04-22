Apéros Klam Jérémie Coke (carte blanche) Parc Cogan Pluneret

Pluneret

Apéros Klam Jérémie Coke (carte blanche)

Parc Cogan 3 Place Vincent Jollivet Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Une carte blanche à Jérémie Coke pour l’ouverture de cette nouvelle saison d’Apéros Klam. Bassiste et membre fondateur du groupe Electro Deluxe , Jérémie Coke se produit à l’international, sur des scènes mythiques à travers le monde allant de l’Olympia au Blue Note de Tokyo, et aussi désormais aux Apéros Klam ! .

Parc Cogan 3 Place Vincent Jollivet Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéros Klam Jérémie Coke (carte blanche)

L’événement Apéros Klam Jérémie Coke (carte blanche) Pluneret a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon