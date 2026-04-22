Apéros Klam Jérémie Coke (carte blanche) Parc Cogan Pluneret
Apéros Klam Jérémie Coke (carte blanche) Parc Cogan Pluneret jeudi 28 mai 2026.
Pluneret
Apéros Klam Jérémie Coke (carte blanche)
Parc Cogan 3 Place Vincent Jollivet Pluneret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Une carte blanche à Jérémie Coke pour l’ouverture de cette nouvelle saison d’Apéros Klam. Bassiste et membre fondateur du groupe Electro Deluxe , Jérémie Coke se produit à l’international, sur des scènes mythiques à travers le monde allant de l’Olympia au Blue Note de Tokyo, et aussi désormais aux Apéros Klam ! .
Parc Cogan 3 Place Vincent Jollivet Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam Jérémie Coke (carte blanche)
L’événement Apéros Klam Jérémie Coke (carte blanche) Pluneret a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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