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Balade sensorielle dans la lande Pluneret

Balade sensorielle dans la lande Pluneret vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Lande du Téno

Ville : 56400 Pluneret

Département : Morbihan

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Pluneret

Balade sensorielle dans la lande

Lande du Téno Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29 2026-07-29

Visite guidée proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la nature de plus près –

La vie nocturne de lande
Observation des oiseaux créspuculaires et des chauves-souris

Réservation en ligne   .

Lande du Téno Pluneret 56400 Morbihan Bretagne  

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English : Balade sensorielle dans la lande

L’événement Balade sensorielle dans la lande Pluneret a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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