Balade sensorielle dans la lande Pluneret
Balade sensorielle dans la lande Pluneret vendredi 29 mai 2026.
Pluneret
Balade sensorielle dans la lande
Lande du Téno Pluneret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-07-29
Visite guidée proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la nature de plus près –
La vie nocturne de lande
Observation des oiseaux créspuculaires et des chauves-souris
Réservation en ligne .
Lande du Téno Pluneret 56400 Morbihan Bretagne
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English : Balade sensorielle dans la lande
L’événement Balade sensorielle dans la lande Pluneret a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon