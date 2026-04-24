Apéros Klam TeKeMat Plumergat
Apéros Klam TeKeMat Plumergat jeudi 16 juillet 2026.
Plumergat
Apéros Klam TeKeMat
Mériadec place de l’Eglise Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
TeKeMaT est un trio composé d’un sousaphone, d’une batterie et d’un musicien de l’ombre. Le sousaphone, habituellement en retrait, devient le coeur de leur musique, tandis que la batterie apporte une énergie indomptée. Le musicien de l’ombre, invisible mais indispensable, donne à TeKeMaT son son unique. Ensemble, ils créent un paysage sonore familier et étrangement nouveau. .
Mériadec place de l’Eglise Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam TeKeMat
L’événement Apéros Klam TeKeMat Plumergat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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