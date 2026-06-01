Apéros Patio chez Grangeneuve Domaine de Grangeneuve Roussas
Apéros Patio chez Grangeneuve Domaine de Grangeneuve Roussas mardi 30 juin 2026.
Roussas
Apéros Patio chez Grangeneuve
Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : – – EUR
Tapas et vins à payer au choix
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30 23:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Vins du Domaine de Grangeneuve Tapas Ambiance musicale et estivale Pensez à réserver !
.
Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 domainesbour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wines from Domaine de Grangeneuve? Tapas? A musical, summery atmosphere? Be sure to make a reservation!
L’événement Apéros Patio chez Grangeneuve Roussas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes