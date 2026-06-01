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Apéros Patio chez Grangeneuve Domaine de Grangeneuve Roussas

Apéros Patio chez Grangeneuve Domaine de Grangeneuve Roussas mardi 30 juin 2026.

Lieu : Domaine de Grangeneuve

Adresse : 1200 Route des Esplanes

Ville : 26230 Roussas

Département : Drôme

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Tapas et vins à payer au choix

Roussas

Apéros Patio chez Grangeneuve

Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : – – EUR

Tapas et vins à payer au choix

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30 23:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Vins du Domaine de Grangeneuve Tapas Ambiance musicale et estivale Pensez à réserver !
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Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22  domainesbour@gmail.com

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English :

Wines from Domaine de Grangeneuve? Tapas? A musical, summery atmosphere? Be sure to make a reservation!

L’événement Apéros Patio chez Grangeneuve Roussas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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