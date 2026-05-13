APOCALYPSE NOW FINAL CUT, La Comète, Châlons-en-Champagne
jeudi 17 septembre 2026 · La Comète · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
APOCALYPSE NOW FINAL CUT Jeudi 17 septembre, 20h15 La Comète Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:15:00+02:00 – 2026-09-17T23:25:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:15:00+02:00 – 2026-09-17T23:25:00+02:00
CINÉ RENCONTRE LE JEUDI 17 SEPTEMBRE À 19H – SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC HERVÉ BOUGON, PROGRAMMATEUR DU FESTIVAL WAR ON SCREEN — En pleine guerre du Viêt-Nam, la rumeur dit que le Colonel Kurtz est devenu fou. Le Capitaine Willard est chargé de le retrouver et de l’éliminer. Une plongée épique et envoûtante dans les horreurs d’une guerre condamnée… Palme d’or au Festival de Cannes, la version Final cut offre une expérience visuelle et sonore à la mesure de son ambition. Une projection exceptionnelle en ouverture du festival Play It Again !, pour redécouvrir sur grand écran ce monument du cinéma : un voyage vertigineux aux confins de la guerre et de la folie.
La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1103?showId=3997 »}]
Apocalypse now final cut – CINÉ RENCONTRE LE JEUDI 17 SEPTEMBRE À 19H – SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC HERVÉ BOUGON, PROGRAMMATEUR DU FESTIVAL WAR ON SCREEN — En pleine guerre du Viêt-Nam, la rumeur dit …
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