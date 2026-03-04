Apocalypse Now, Les Enfants du Paradis, Chartres

Apocalypse Now Dimanche 5 avril, 16h00 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Début : 2026-04-05T16:00:00+02:00 – 2026-04-05T18:33:00+02:00

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Restrospective coppola – Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l’état-major américa… Les Enfants du Paradis Apocalypse Now