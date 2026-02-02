Apocalypse par la Cie Marzouk Machine Quartier Colbert Saint-Berthevin

Apocalypse par la Cie Marzouk Machine

Quartier Colbert Place Jean Baptiste Colbert Saint-Berthevin Mayenne

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 21:00:00

2026-05-07

Épopée de la fin d’un monde, science-fiction de rue.

Chères êtres vivantes !? C’est avec une immense honneur que nous vous invitons, cette JEUDI 7 MAI 2072, à commémorer pour la première fois depuis 50 ans l’Apocalypse. Une rétrospective théâtrale retracera les événements qui ont fait basculer la destin de l’humanité. L’agora a voté à l’unanimité la décharge de toutes les tâches quotidiennes collectives pour cette jour de fête.

Nous vous attendons.Vive la terre. .

English :

End-of-the-world epic, street science fiction.

