Saint-Berthevin

ESCAPADE GOURMANDE

ALLEE DE LA DAVIERE Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 15:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Escapade gourmande à la ferme Graine2vies, marché de producteurs de 10h à 12h, repas 100% bio et local le midi et visite de la ferme à 14h

Venez découvrir une ferme maraîchère et vos producteurs locaux autour d’un repas convivial et d’une visite de la ferme .

ALLEE DE LA DAVIERE Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 6 59 33 78 99 GRAINE2VIES@GMAIL.COM

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English :

Gourmet getaway at the Graine2vies farm, farmers’ market from 10am to 12pm, 100% organic and local lunch and farm tour at 2pm

L’événement ESCAPADE GOURMANDE Saint-Berthevin a été mis à jour le 2026-04-16 par LAVAL TOURISME