Apocalypse Z® Rue du Pineau Bellevigne-en-Layon

Bellevigne-en-Layon

Apocalypse Z®

Rue du Pineau Château du Pineau Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Apocalypse Z® est une expérience immersive zombie grandeur nature où les participants peuvent incarner des survivants ou vivre l’envers du décor en jouant un rôle dans l’événement. L’événement se déroule au Château du Pineau près de Angers le 23 mai 2026.

Apocalypse Z Expérience immersive zombie

Plongez au cœur d’Apocalypse Z, une expérience immersive grandeur nature mêlant aventure, survie et frissons.

Dans un univers post-apocalyptique envahi par les zombies, les participants devront accomplir des missions, explorer les lieux et coopérer pour survivre. Entre tension, adrénaline et stratégie, chaque décision pourra faire la différence.

Deux façons de vivre l’événement sont proposées

Les survivants, qui devront progresser dans l’histoire et tenter d’accomplir leurs objectifs tout en évitant les zombies.

L’envers du décor, en incarnant un rôle dans l’événement (zombie, personnage ou membre de l’encadrement) et en participant à l’immersion.

L’événement se déroule au Château du Pineau, près d’Angers, un lieu idéal pour recréer une ambiance immersive et réaliste.

Date 23 mai 2026

Informations et billetterie www.apocalypse-z.com/billetterie

Inscription envers du décor par mail à castingapocalypsez@gmail.com .

Rue du Pineau Château du Pineau Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire castingapocalypsezàgmail.com

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English :

Apocalypse Z® is an immersive, life-size zombie experience where participants can play the role of survivors, or go behind the scenes and play a part in the event. The event takes place at Château du Pineau near Angers on May 23, 2026.

L’événement Apocalypse Z® Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages