Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
2026-05-31
Danse
AUTREMENT QU’AINSI 15h et 17h15
Ce solo chorégraphique s’ouvre sur l’intimité du chorégraphe dont la mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle s’invente un présent, maintenant que le passé lui échappe. Mais déjà, ce présent se dérobe lui aussi, et à mesure que s’évanouit toute temporalité il inquiète…
Que reste-t-il lorsque le maintenant s’effrite ? Que reste-t-il quand le socle de l’identité vacille ? Yann Lheureux nous parle de sa mère telle qu’elle est devenue et la fait revivre telle qu’elle était. Sans tristesse ni pathos, ce solo nous touche en plein coeur avec beaucoup d’amour et de tendresse.
Danse
Durée 40 min
JUSQU’À MAINTENANT 16h15
Jusqu’à Maintenant est un duo chorégraphique écrit avec les mots et la danse pour raconter l’histoire d’une rencontre. Une fougueuse confidence dansée, à la fois intense et généreuse, peut-être même bouleversante.
Un solo dansé à deux pour parler d’amour.
Durée 25 min
Tout public à partir de 10 ans
Tarif B Jauge limitée
Repli en salle en cas de pluie
Lieu de rdv communiqué au printemps
Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés
Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .
Bellevigne-en-Layon 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
L’événement VILLAGES EN SCÈNE Autrement qu’ainsi -Yann Lheureux & D’ici là Cie Jusqu’à maintenant Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages