VILLAGES EN SCÈNE Autrement qu’ainsi -Yann Lheureux & D’ici là Cie Jusqu’à maintenant Bellevigne-en-Layon

VILLAGES EN SCÈNE Autrement qu’ainsi -Yann Lheureux & D’ici là Cie Jusqu’à maintenant Bellevigne-en-Layon dimanche 31 mai 2026.

VILLAGES EN SCÈNE Autrement qu’ainsi -Yann Lheureux & D’ici là Cie Jusqu’à maintenant

Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Danse

AUTREMENT QU’AINSI 15h et 17h15

Ce solo chorégraphique s’ouvre sur l’intimité du chorégraphe dont la mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle s’invente un présent, maintenant que le passé lui échappe. Mais déjà, ce présent se dérobe lui aussi, et à mesure que s’évanouit toute temporalité il inquiète…

Que reste-t-il lorsque le maintenant s’effrite ? Que reste-t-il quand le socle de l’identité vacille ? Yann Lheureux nous parle de sa mère telle qu’elle est devenue et la fait revivre telle qu’elle était. Sans tristesse ni pathos, ce solo nous touche en plein coeur avec beaucoup d’amour et de tendresse.

AUTREMENT QU’AINSI 15h et 17h15

Danse

Durée 40 min

JUSQU’À MAINTENANT 16h15

Jusqu’à Maintenant est un duo chorégraphique écrit avec les mots et la danse pour raconter l’histoire d’une rencontre. Une fougueuse confidence dansée, à la fois intense et généreuse, peut-être même bouleversante.

Un solo dansé à deux pour parler d’amour.

Durée 25 min

Tout public à partir de 10 ans

Tarif B Jauge limitée

Repli en salle en cas de pluie

Lieu de rdv communiqué au printemps

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Bellevigne-en-Layon 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VILLAGES EN SCÈNE Autrement qu’ainsi -Yann Lheureux & D’ici là Cie Jusqu’à maintenant Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages