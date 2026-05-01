Apotheca Aphrodite Musée départemental Arles antique Arles

Arles

Apotheca Aphrodite

Dimanche 31 mai 2026 de 10h30 à 11h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31 11:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Dimanche en famille La beauté chez les Romains soins, coiffure, maquillage et bijoux.

Miroir, dis-moi qui est la plus belle après Vénus ?

Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine Berthon, guide-conférencière.

Corps



Apotheca Aphrodita la beauté chez les Romains . Miroir, dis-moi qui est la plus belle après Vénus ? Cette visite en famille présentera des œuvres et objets liés à la beauté chez les Romains bijoux de corps et de cheveux, palette à fard, miroirs, flacons, épingles, racloir à peau….Un moment de grâce et d’intimité.



Visite suivie d’un livret de jeu. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

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English :

Family Sunday Roman beauty: care, hairstyling, make-up and jewelry.

Mirror, tell me who is the most beautiful after Venus?

L’événement Apotheca Aphrodite Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles