Apotheca Aphrodite Musée départemental Arles antique Arles
Apotheca Aphrodite Musée départemental Arles antique Arles dimanche 31 mai 2026.
Arles
Apotheca Aphrodite
Dimanche 31 mai 2026 de 10h30 à 11h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31 11:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Dimanche en famille La beauté chez les Romains soins, coiffure, maquillage et bijoux.
Miroir, dis-moi qui est la plus belle après Vénus ?
Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine Berthon, guide-conférencière.
Corps
Apotheca Aphrodita la beauté chez les Romains . Miroir, dis-moi qui est la plus belle après Vénus ? Cette visite en famille présentera des œuvres et objets liés à la beauté chez les Romains bijoux de corps et de cheveux, palette à fard, miroirs, flacons, épingles, racloir à peau….Un moment de grâce et d’intimité.
Visite suivie d’un livret de jeu. .
Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
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English :
Family Sunday Roman beauty: care, hairstyling, make-up and jewelry.
Mirror, tell me who is the most beautiful after Venus?
L’événement Apotheca Aphrodite Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles
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