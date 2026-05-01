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Apotheca Aphrodite Musée départemental Arles antique Arles

Apotheca Aphrodite Musée départemental Arles antique Arles dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Musée départemental Arles antique

Adresse : Avenue Jean Monnet

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Arles

Apotheca Aphrodite

Dimanche 31 mai 2026 de 10h30 à 11h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31 11:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Dimanche en famille La beauté chez les Romains soins, coiffure, maquillage et bijoux.
Miroir, dis-moi qui est la plus belle après Vénus ?
Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine Berthon, guide-conférencière.
Corps

Apotheca Aphrodita la beauté chez les Romains . Miroir, dis-moi qui est la plus belle après Vénus ? Cette visite en famille présentera des œuvres et objets liés à la beauté chez les Romains bijoux de corps et de cheveux, palette à fard, miroirs, flacons, épingles, racloir à peau….Un moment de grâce et d’intimité.

Visite suivie d’un livret de jeu.   .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03  info.mdaa@departement13.fr

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English :

Family Sunday Roman beauty: care, hairstyling, make-up and jewelry.
Mirror, tell me who is the most beautiful after Venus?

L’événement Apotheca Aphrodite Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles

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