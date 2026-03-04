Apothicairerie, un trésor caché à découvrir, Apothicairerie de l’hôtel-Dieu, Bourg-en-Bresse

Apothicairerie, un trésor caché à découvrir Samedi 23 mai, 17h00 Apothicairerie de l’hôtel-Dieu Ain

Visites commentées de 45 mn. Il est nécessaire de réserver un créneau horaire. Première visite à 17h, dernière visite à 20h45.

L’apothcairerie de Bourg-en-Bresse est une belle surprise. Au sein de l’imposante bâtisse de l’ancien hôtel-Dieu, l’ancienne pharmacie hospitalière du 18e a conservé ses trois pièces en enfilades qui illustrent bien le métier d’antan : fabrication des remèdes, conservation et diffusion. Au cours des visites guidées de la Nuit des musées, découvrez les essentiels du lieu : son histoire et de magnifiques objets.

Apothicairerie de l’hôtel-Dieu Boulevard de Brou – 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 22 49 40 https://bourgenbressedestinations.fr L’apothicairerie présente un ensemble de 3 pièces : le laboratoire (fourneau, alambics), l’arrière-boutique, l’officine et son magnifique écrin de bois abritant verrines et faïences. De quoi plonger dans l’art de soigner au fil des siècles. Parking sur la voirie ou sur le site du monastère royal de Brou à 5 mn.

