APPEL À BÉNÉVOLES Opération Divan sur Plein Champ ! Le Mans

Le Mans

APPEL À BÉNÉVOLES Opération Divan sur Plein Champ !

5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Devenez Psychanalyste Urbain lors de l’Opération Divan XXL ! La Fabrique Rêves de Ville et l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU) recrutent des bénévoles pour devenir psychanalystes en herbe lors de l’Opération Divan XXL les 4 et 5 juillet 2026, à l’occasion du festival Plein Champ.

La Fabrique Rêves de Ville et l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU) recrutent des bénévoles pour devenir psychanalystes en herbe lors de l’Opération Divan XXL les 4 et 5 juillet 2026, à l’occasion du festival Plein Champ.

QU’EST-CE DONC QU’UN PSYCHANALYSTE EN HERBE ?

Le/la psychanalyste en herbe intègrera l’e´quipe de l’Agence et ira a` la rencontre des festivaliers, en les invitant à prendre un moment hors du temps, allongés dans un transat. Ainsi, le/la psychanalyste en herbe interrogera les habitants au travers d’un questionnaire chinois et poétique, et prendra en note les réponses des personnes sur le divan.

Une fresque sera réalisée en direct par la psycho-aquarelliste Clémence Jost et offrira une restitution artistique des paroles recueillies.

L’Opération divan XXL à Plein Champ est un préambule à l’exposition sur la psychanalyse urbaine qui sera présentée à l’automne 2026 à La Fabrique Rêves de Ville. Ainsi, les bénévoles et le public y contribueront et pourront découvrir la restitution du travail de l’ANPU d’après les entretiens dès le 29 août, date d’ouverture de l’exposition.

QUI PEUT LE FAIRE ET COMMENT DEVIENT-ON PSYCHANALYSTE EN HERBE ?

C’est très facile, il suffit de vous inscrire sur un créneau de 4h (le 4 juillet, le 5 juillet ou les deux), et le jour J nous vous donnerons un point de rendez-vous au festival, parc du Gué de Maulny. Vous suivrez une formation d’une heure avant de passer la blouse et d’aller à la rencontre des festivaliers pendant 2 heures, puis vous terminerez par une heure de débrief collectif sur les résultats de notre opération. Nous ne manquerons pas de mettre à votre disposition boissons et gourmandises pour tenir le rythme !

C’est ouvert a` toutes et tous a` partir de 16 ans, et aucun prérequis n’est nécessaire, à part sa bonne humeur !

Les créneaux proposés

Vendredi 4 juillet de 14h à 18h ou de 16h à 20h

Samedi 5 juillet de 14h à 18h ou de 16h à 20h

POURQUOI FAIRE ?

Pour saisir son territoire différemment en le considérant comme une personne.

Pour comprendre les représentations variées qu’un lieu génère chez ses habitants. Pour mieux définir la personnalité d’un lieu au travers de la parole de ses habitants. Pour participer a` la grande fresque collective de restitution des Operations Divan.

Pour intégrer une équipe motivée et dynamique, qui bravera toutes les conditions climatiques et émotionnelles pour porter le plus loin possible une vision totale du territoire. Pour faire partie d’un plus vaste projet que la psychanalyse urbaine du Mans psychanalyser le monde entier.

Pour la postérité. Pour la gloire. Pour soi !

COMMENT PUIS-JE M’ENGAGER ?

Par retour de mail à ingrid.silpa@lemans.fr

Nous vous tiendrons informe´ du lieu et de l’heure de rendez-vous. Une convention de bénévolat sera établie afin de vous assurer sur la durée de votre participation.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous appeler au 02 43 47 46 40.

Au plaisir de vous retrouver pour l’Opération divan XXL !

La Fabrique Rêves de Ville et l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. .

5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Become an Urban Psychoanalyst during Opération Divan XXL! La Fabrique Rêves de Ville and the Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU) are recruiting volunteers to become budding psychoanalysts during Opération Divan XXL on July 4 and 5, 2026, as part of the Plein Champ festival.

L’événement APPEL À BÉNÉVOLES Opération Divan sur Plein Champ ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72