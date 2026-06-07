APPEL A CANDIDATURE POUR LE SIAC Marseille 2027 DU 19 AU 22 MARS Parc Chanot

En 2027, la 26e édition du SIAC / Salon International de l’Art Contemporain se tiendra du 19 au 22 mars au Parc Chanot de Marseille.

Les atouts du SIAC et sa singularité :

N’accepter QUE des artistes professionnels (peintres et plasticiens, sculpteurs et mosaïstes, art numérique et photographes…). Ici, pas de galerie et pas d’artisanat (bijoux, textiles, maroquinerie, etc…) afin d’être dans une équité et une logique commerciale.

Présenter un salon à taille humaine, une ambiance conviviale et « cosy », un écrin pour accueillir les œuvres des artistes.

Proposer un parcours de visite atypique et spécifique au SIAC, où tous les stands sont vus, sans aucune exception, offrant un confort de lecture des œuvres pour le public et une assurance pour les artistes d’être visibles en tout point du salon.

Disposer de prestations premium « tout compris » : moquette dans la totalité du salon, 3 couleurs de tissus au choix, des réserves communes dans chaque allée pour stocker vos effets personnels, un service d’emballage pour la vente des œuvres, l’installation en extérieur de grandes sculptures, parking jour/et nuit compris, un Espace VIP réservé aux artistes, etc…

Et toujours :

Dates actées. Le SIAC est confirmé auprès du Parc Chanot à Marseille et vous pouvez envisager et planifier sereinement votre participation en 2027. Pas de changement de dates de dernière minute !!!

Tarifs identiques pour tous. Le SIAC a toujours maintenu ses artistes dans un rapport d’égalité. Chacun règle les mêmes frais !!!

Pour obtenir le dossier de participation et connaître les conditions d’admission, il suffit de contacter directement la Commissaire d’Exposition, Eve GENRE, par mail sur l’adresse : e.genre@galeriephocea.com ou par téléphone au 06 08 52 61 41

Plus d’infos. sur https://siac-marseille.fr