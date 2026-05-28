APPEL À TISSUS ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 28 mai – 10 juin Ille-et-Vilaine

Pour décorer la fête de l’été du 1er juillet, nous organisons des ateliers déco. Nous avons besoin de vos tissus (chutes, vieux vêtements, draps, etc.) pour fabriquer des guirlandes de fanions !

Appel à tissus – Ateliers guirlandes de fanions !

Pour décorer la fête de l’été du 1er juillet, nous organisons des ateliers de décoration les jeudis 11, mardi 16 et mercredi 24 juin.

Nous avons besoin de vos tissus (chutes, vieux vêtements, draps, etc.) pour fabriquer des guirlandes de fanions !

Dépôt des tissus :

Maison de Quartier Bellangerais

Avant le 10 juin

Ateliers : Ouverts à tous, débutants bienvenus !

Merci pour votre participation !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-10T18:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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