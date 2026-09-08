APPEL :, Le Hangart, Lille

Informations pratiques

APPEL : Mercredi 14 octobre, 18h15 Le Hangart Nord

Adhésion à prix libre et obligatoire à l’association le HangarT et inscription à l’événement sur helloasso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T18:15:00+02:00 – 2026-10-14T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T18:15:00+02:00 – 2026-10-14T20:00:00+02:00

Venez échanger avec d’autres parents et une personne formée qui animera ce temps confidentiel entre adultes. L’A.P.P.E.L est un espace d’échange, d’écoute et de partage de ressources, pour vous aider à comprendre et accompagner votre enfant LGBTQ+ ou en questionnement.

Le Hangart 14 rue garibaldi (Lille Sud) Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-prisma »}]

Apéro papote des parents d’enfants LGBT+