APPEL :, Le Hangart, Lille
mercredi 14 octobre 2026 · Le Hangart · Lille
Informations pratiques
APPEL : Mercredi 14 octobre, 18h15 Le Hangart Nord
Adhésion à prix libre et obligatoire à l’association le HangarT et inscription à l’événement sur helloasso
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T18:15:00+02:00 – 2026-10-14T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T18:15:00+02:00 – 2026-10-14T20:00:00+02:00
Venez échanger avec d’autres parents et une personne formée qui animera ce temps confidentiel entre adultes. L’A.P.P.E.L est un espace d’échange, d’écoute et de partage de ressources, pour vous aider à comprendre et accompagner votre enfant LGBTQ+ ou en questionnement.
Le Hangart 14 rue garibaldi (Lille Sud) Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-prisma »}]
Apéro papote des parents d’enfants LGBT+
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