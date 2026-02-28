Appels à candidatures Fête de l’École Du Breuil Le jardin de l’École Du Breuil Paris

Participez à cette fête en présentant votre activité d’animation, de vente ou de restauration en répondant à l’un de ces deux appels à candidatures :

Appel à candidatures « Animation »

Toute activité est la bienvenue (concert, fanfare, jeu, chorale, expo, théâtre, défilé, démonstration sportive…) dans la mesure où elle est gratuite. Nous encourageons les interventions liées aux questions de biodiversité et de préservation du vivant.

Appel à candidatures « Restauration et ventes »

L’autre appel à candidatures concerne :

la restauration: offres bio, de saison et locales privilégiées

les ventes de produits en lien avec la nature : produits alimentaires durables, objets artisanaux liés au végétal, maraîchage, fleurs coupées, tisanes, herbes aromatiques, livres botaniques…

Il s’adresse à tous types de structures professionnelles : entreprise, association, coopérative, collectif… Le type des points de ventes et de restauration (stands, Food truck, kiosque…) ne sont pas imposés, ils seront à préciser dans la fiche technique de présentation.

Vous trouverez toutes les informations sur les documents ci-joints.

Votre dossier de candidature et toute question concernant cet appel à candidatures sont à envoyer à edb-partenariat@paris.fr.

Pour répondre aux deux appels à candidatures Remplir le dossier d’inscription et le renvoyer (voir site)

Les projets doivent être déposés au plus tard le Lundi 22 mars 2026.

Vous pouvez vous inscrire à une visite guidée des espaces en envoyant un mail à edb-partenariat@paris.fr.

Le jardin étant public et ouvert tous les jours, il est également possible de venir repérer le Domaine sans réservation préalable.

Comme tous les ans, l’École Du Breuil organise une grande fête. Au programme : expositions, animations, visites guidées, ventes de plantes avec conseils de jardiniers, buvette en plein air, pique-nique au verger…

Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Le jardin de l’École Du Breuil Route de la Ferme 75012 Paris

edb-partenariat@paris.fr https://www.facebook.com/ecoledubreuilparis/ https://www.facebook.com/ecoledubreuilparis/



