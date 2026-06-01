Apprenez à entretenir et réparer votre vélo avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Apprenez à entretenir et réparer votre vélo avec Nos Deux Mains Samedi 13 juin, 11h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

...en cas de petite panne du quotidien.

À partir de 15 ans, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Un atelier participatif pour apprendre à identifier les pannes, réviser et optimiser son vélo, encadré par un professionnel. De quoi être autonome dans l’entretien et la réparation de votre vélo…

Crédits photos Nos 2 mains