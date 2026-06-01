défilé de mode en musique, Conservatoire Régional de Bordeaux, Bordeaux

défilé de mode en musique Lundi 8 juin, 18h00 Conservatoire Régional de Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T18:00:00+02:00 – 2026-06-08T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-08T18:00:00+02:00 – 2026-06-08T18:30:00+02:00

Dans le cadre de mon examen final de piano au Conservatoire régional de Bordeaux, j’ai à coeur de présenter un projet permettant de se faire rencontrer musique et mode.

Un programme musical interprété par moi-même au piano ainsi qu’en quatre mains et avec un accompagnement de flûte.

En parallèle vous aurez l’honneur de découvrir les créations de talents qui seront présents le jour même.

L’entrée et gratuite pour un évènement à l’extérieur dans la cour privée du conservatoire de Bordeaux situé proche de la Gare Saint-Jean.

Conservatoire Régional de Bordeaux 22 quai Sainte-Croix Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une rencontre entre la musique classique interprété en piano et en flute avec des créations fait main présentés défilé mode