Le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche, Abbatiale Sainte-Croix, Bordeaux

Le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche Dimanche 7 juin, 17h00 Abbatiale Sainte-Croix Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le 6 juin 1660, Saint-Jean-de-Luz accueillait les noces royales de Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche.

En écho à cet événement historique, et à l’initiative du Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne, un grand week-end de réjouissances musicales autour du répertoire baroque aura lieu les 6 et 7 juin 2026, entre le Pays basque et Bordeaux, réunissant près de 130 jeunes artistes issus des départements de musique ancienne et des classes de chant des Conservatoires de Bordeaux, Bayonne et Pau.

Un premier concert sera donné samedi 6 juin à 18h à l’Église Saint-Vincent de Ciboure.

En point d’orgue, le concert du dimanche 7 juin à 17h en l’Abbatiale Sainte-Croix permettra d’entendre des œuvres majeures de la période baroque, notamment composées par Marc-Antoine Charpentier et François Couperin.

[en partenariat avec le Conservatoire Maurice Ravel Pays basque et le Conservatoire Pau-Béarn-Pyrénées]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Abbatiale Sainte-Croix Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-mariage-louis-xiv »}]

Un concert grandiose dans le cadre d’un week-end baroque. concert musique

© Musée de Tessé