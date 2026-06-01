Indiscipliné.e.s II, Cour Mably, Bordeaux

Indiscipliné.e.s II Samedi 6 juin, 19h00 Cour Mably Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Chaque mouvement devient un outil de réappropriation et une affirmation de soi. Nous mettons à l’honneur la diversité des corps dans toutes leurs formes et singularités comme fondations d’une créativité radicale.

En brisant les codes de la « discipline » classique, nos artistes transforment la scène en un espace de liberté absolue et d’engagement.

Venez découvrir ces récits pluriels et ces danses magnétiques : nos corps occupent l’espace, nos mouvements créent de nouveaux horizons.

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pour le Mois des Fiertés 2026, le projet Indiscipliné·e·s revient célébrer la danse sous toutes ses formes et la puissance des corps Queer. #moisdesfiertes #fiertes #LGBT #LGBTQI #danse #corps #queer

Les assonances