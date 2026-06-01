Paul de Saint Sernin, Théâtre Fémina, Bordeaux

Paul de Saint Sernin Samedi 6 juin, 20h00 Théâtre Fémina Gironde

https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/paul-de-saint-sernin/132401

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

“ Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit : « si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver. »

Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.

Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.

Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…”

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

« Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit : « si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver.» humour spectacle