« Les Indiscipliné.e.s 2 », Cour Mably, Bordeaux

« Les Indiscipliné.e.s 2 » Samedi 6 juin, 19h00 Cour Mably Gironde

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Indiscipliné·e·s revient célébrer la danse sous toutes ses formes et la puissance des corps Queer. Chaque mouvement devient un outil de réappropriation et une affirmation de soi.

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

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