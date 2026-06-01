« Les Indiscipliné.e.s 2 », Cour Mably, Bordeaux
« Les Indiscipliné.e.s 2 », Cour Mably, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
« Les Indiscipliné.e.s 2 » Samedi 6 juin, 19h00 Cour Mably Gironde
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Indiscipliné·e·s revient célébrer la danse sous toutes ses formes et la puissance des corps Queer. Chaque mouvement devient un outil de réappropriation et une affirmation de soi.
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Showdrag
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