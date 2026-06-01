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Café des lecteurs, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Café des lecteurs, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Café des lecteurs, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Mériadeck

Adresse : 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 19 décembre 2026

Tarif : Entrée libre

Café des lecteurs 6 juin – 19 décembre, certains samedis Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T17:30:00+01:00

Vous avez adoré un roman, une BD, un documentaire ? Vous avez été émus, amusés par un film ? Vous avez préféré un morceau de musique ?

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Bibliothèque Meriadeck, 3ème étage espace animation

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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