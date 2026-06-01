Café des lecteurs, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Café des lecteurs, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Café des lecteurs 6 juin – 19 décembre, certains samedis Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T17:30:00+01:00
Vous avez adoré un roman, une BD, un documentaire ? Vous avez été émus, amusés par un film ? Vous avez préféré un morceau de musique ?
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Les bibliothécaires seront ravis de vous accompagner tout au long de ce moment convivial
Bibliothèque Meriadeck, 3ème étage espace animation
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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libre
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