Café des lecteurs, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Café des lecteurs 6 juin – 19 décembre, certains samedis Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T17:30:00+01:00

Vous avez adoré un roman, une BD, un documentaire ? Vous avez été émus, amusés par un film ? Vous avez préféré un morceau de musique ?

Partagez vos coups de cœur !

Les bibliothécaires seront ravis de vous accompagner tout au long de ce moment convivial

Bibliothèque Meriadeck, 3ème étage espace animation

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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