Vins de Bourgogne, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Vins de Bourgogne Jeudi 20 août, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T20:00:00+02:00

Dans le cadre de ses 10 ans et de l’exposition photos Le Tour du monde en 50 régions viticoles, la Cité du Vin souhaite remercier ses fidèles partenaires viticoles du monde entier, et vous invite à découvrir leurs terroirs et leurs vins lors de moments de convivialité !

Retrouvez tout au long de l’été une série d’afterwork de dégustation, pensée pour faire voyager amateurs éclairés ou simples curieux à travers les grandes régions viticoles du monde afin d’explorer la diversité gustative et culturelle des vins du globe qui font toute l’ADN de la Cité du Vin.

Ce soir, partez à la découverte du vignoble bourguignon à travers trois vins soigneusement sélectionnés par nos sommeliers. Comment explore-t-on un mythe ? La Bourgogne est le fruit d’une histoire séculaire, façonnée par des générations de femmes et d’hommes, religieux ou laïcs, qui ont observé avec patience les sols, les pentes, les altitudes et les expositions.

De ce travail minutieux est née une notion propre au vignoble bourguignon : le « climat ». Ici, chaque parcelle possède son identité et donne naissance à une expression singulière du terroir. Rouges, blancs et vins effervescents se partagent ce territoire d’une remarquable diversité, dont la renommée dépasse largement les frontières françaises.

Trois vins vous inviteront à en découvrir quelques facettes : un crémant de Bourgogne, un rouge de la célèbre Côte de Beaune et un blanc de la Côte chalonnaise.

Un afterwork à vivre entre amis, en famille ou entre collègues, pour comparer et s’émerveiller, et découvrir cette passion qui anime la Cité du Vin depuis 10 ans !

Animé par : Raul Vega, animateur sommelier à la Cité du Vin

En partenariat avec : Bureau Interprofessionnel des vins de Bourgogne

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vins-de-bourgogne-19h »}]

3 vins pour découvrir le vignoble bourguignon

©Antoine Martel_Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne