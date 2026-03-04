Model/Actriz, Rock School Barbey, Bordeaux

Model/Actriz Samedi 6 juin, 20h00 Rock School Barbey Gironde

21 € (Prévente – Hors frais de location)

25 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Model/Actriz

Comme son nom l’indique, Model/Actriz cherche à canaliser les émotions brutes dans de nouvelles formes marquantes. Le glamour de surface du groupe est soutenu par leurs nerfs d’acier, tirant parti de leur concentration dans des moments d’abandon sauvage. Comme leurs chansons prennent vie à l’aide d’une guitare foudroyante, d’une batterie implacable et d’une basse écrasante, on peut s’attendre à ce que Model/Actriz soit avant tout un groupe de merde. Le quatuor de Brooklyn s’est depuis longtemps donné pour mission de réconcilier des sentiments indéfinissables en traçant une nouvelle et féroce voie à travers le son, une voie qui ramène les émotions déchiquetées dans un alignement complet, en sueur, avec les corps des auditeurices.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/L51f24c31dce »}]

Model/Actriz en concert à la Rock School Barbey