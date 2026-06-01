La Grande soirée des 10 ans, La Cité du Vin, Bordeaux
La Grande soirée des 10 ans, La Cité du Vin, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
La Grande soirée des 10 ans Samedi 6 juin, 18h00 La Cité du Vin Gironde
Événement gratuit, inscription en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Pour nos 10 ans, nous ouvrons le Jardin de la Cité du vin à L’Orangeade qui le transformera le temps d’une soirée en scène artistique éclectique !
DJ sets, concert, live électroniques, performances et scénographie originale viendront sublimer ce lieu emblématique de Bordeaux.
L’Orangeade DJs, EmmaFleurs, Stella MORIS et AVTELferont vibrer nos jardins à travers une proposition mêlant groove, musiques hybrides et électroniques taillée pour le dancefloor, tandis que Guillaume Bellet, circassien cracheur de feu jouera avec le public entre humour, surprise et instants suspendus.
Food trucks et boissons sur place.
En partenariat avec : L’Orangeade
GRATUIT SUR RESERVATION
Au programme :
- 18h-20h : L’ORANGEADE DJS
Quatuor emblématique de Bordeaux et de l’association L’Orangeade, ils mêlent groove et pépites électroniques comme personne !
- 20h-21h30 : EmmaFleurs (live)
Elle nous fait voyager entre guitare, piano et textures électroniques tissant un pont entre l’Europe et l’Amérique latine.
- 21h-30-23h : Stella MORIS
Originaire de l’île Maurice, Stella Moris développe des sets hybrides qui croisent musique traditionnelle de l’océan Indien, influences jamaïcaines et caribéennes, sonorités afro et musiques électroniques : séga, dancehall, shatta, afro, bouyon … .
- 23h-00h : Avtel (live)
Duo français, Avtel façonnent une musique électronique qui mêle synthétiseurs analogiques, percussions tranchantes et interventions vocales live, pour une expérience résolument taillée pour le dancefloor.
La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_EVE_N0&child=VW_EVE_005&sellItemCode=EVEGRT10 »}]
Une nuit pour célébrer, vibrer et rassembler ! fête anniversaire
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026