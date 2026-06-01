La Grande soirée des 10 ans, La Cité du Vin, Bordeaux

La Grande soirée des 10 ans Samedi 6 juin, 18h00 La Cité du Vin Gironde

Événement gratuit, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Pour nos 10 ans, nous ouvrons le Jardin de la Cité du vin à L’Orangeade qui le transformera le temps d’une soirée en scène artistique éclectique !

DJ sets, concert, live électroniques, performances et scénographie originale viendront sublimer ce lieu emblématique de Bordeaux.

L’Orangeade DJs, EmmaFleurs, Stella MORIS et AVTELferont vibrer nos jardins à travers une proposition mêlant groove, musiques hybrides et électroniques taillée pour le dancefloor, tandis que Guillaume Bellet, circassien cracheur de feu jouera avec le public entre humour, surprise et instants suspendus.

Food trucks et boissons sur place.

En partenariat avec : L’Orangeade

GRATUIT SUR RESERVATION

Au programme :

18h-20h : L’ORANGEADE DJS

Quatuor emblématique de Bordeaux et de l’association L’Orangeade, ils mêlent groove et pépites électroniques comme personne !

20h-21h30 : EmmaFleurs (live)

Elle nous fait voyager entre guitare, piano et textures électroniques tissant un pont entre l’Europe et l’Amérique latine.

21h-30-23h : Stella MORIS

Originaire de l’île Maurice, Stella Moris développe des sets hybrides qui croisent musique traditionnelle de l’océan Indien, influences jamaïcaines et caribéennes, sonorités afro et musiques électroniques : séga, dancehall, shatta, afro, bouyon … .

23h-00h : Avtel (live)

Duo français, Avtel façonnent une musique électronique qui mêle synthétiseurs analogiques, percussions tranchantes et interventions vocales live, pour une expérience résolument taillée pour le dancefloor.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_EVE_N0&child=VW_EVE_005&sellItemCode=EVEGRT10 »}]

Une nuit pour célébrer, vibrer et rassembler ! fête anniversaire