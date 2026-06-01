« Nos corps en mouvement », Cour Mably, Bordeaux

« Nos corps en mouvement » Dimanche 7 juin, 17h00 Cour Mably Gironde

Gratuit, sur inscription (Helloasso Chemise Clup)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Le workshop mêle danse et fitness avec le danseur Pearl Ebene et la coach sportive Louise Ferrer. Il invite à célébrer les corps dans leur diversité tout en revisitant l’histoire des luttes LGBTQI+ à travers le mouvement, la musique et l’expression collective.

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Workshop Aerobic Club