« Nos corps en mouvement », Cour Mably, Bordeaux
« Nos corps en mouvement », Cour Mably, Bordeaux dimanche 7 juin 2026.
« Nos corps en mouvement » Dimanche 7 juin, 17h00 Cour Mably Gironde
Gratuit, sur inscription (Helloasso Chemise Clup)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Le workshop mêle danse et fitness avec le danseur Pearl Ebene et la coach sportive Louise Ferrer. Il invite à célébrer les corps dans leur diversité tout en revisitant l’histoire des luttes LGBTQI+ à travers le mouvement, la musique et l’expression collective.
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Workshop Aerobic Club
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Permanences écrivain public, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux 2 juin 2026
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- La semaine des fiertés au Kfé!, Le Kfé des familles, Bordeaux 2 juin 2026
- La Semaine du Logement pour les Jeunes – Bordeaux, Salle Saint Michel, Halle des Douves, 33000 Bordeaux, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026