Voyage en Musique Festival – Du classique a la musique du monde Le Garage Moderne Bordeaux

Voyage en musique propose une traversée sonore qui dépasse les catégories et les étiquettes. Ce festival est né d’une conviction simple : la musique, dans toute sa diversité, constitue un langage universel capable de rassembler, d’émouvoir et de surprendre.

En mêlant musique classique et musiques du monde, le festival invite à redécouvrir des répertoires souvent cloisonnés. Il s’agit de créer des passerelles entre les styles, les époques et les cultures, en révélant les correspondances inattendues entre une œuvre de tradition classique et une expression musicale issue d’ailleurs.

Cette rencontre des genres devient alors un terrain d’exploration, où la richesse des influences nourrit une expérience artistique vivante et accessible.

L’un des objectifs fondamentaux de ce festival est également de déconstruire les idées reçues, notamment celles qui entourent la musique classique, trop souvent perçue comme élitiste ou distante. En la replaçant dans un dialogue ouvert avec d’autres formes musicales, le festival lui redonne une dimension sensible, actuelle et profondément humaine.

Enfin, Voyage en musique s’inscrit dans une volonté forte de promouvoir un accès à la culture sans frontières. En valorisant la diversité des expressions musicales et en favorisant la rencontre entre artistes et publics, le festival se veut un espace inclusif, où chacun peut se reconnaître, s’émerveiller et voyager.

Entre tradition et modernité – le 8 juin

Miqayel Voskanyan, tar

Artavazd Kachatrian, piano

La première soirée du festival Voyage en Musique vous invite à une rencontre musicale rare, marquée par la venue exceptionnelle de Miqayel Voskanyan, invité spécialement depuis l’Arménie.

À travers le tar, instrument emblématique du Caucase encore méconnu en Europe occidentale, et le piano, ce duo inédit fait dialoguer tradition et modernité. Le programme explore à la fois le répertoire traditionnel arménien et des œuvres classiques revisitées, révélant des couleurs sonores nouvelles et inattendues.

Pensée comme un véritable voyage, cette soirée propose une immersion au cœur d’un patrimoine riche et vivant, où la musique devient un pont entre les cultures et les sensibilités.

Voyage en trio : d’Ouest en Est – le 9 juin

Isaac Rodríguez, clarinette

Stéphane Rougier, violon

Artavazd Kachatrian, piano

Avec ce trio, le festival Voyage en Musique vous propose une parenthèse musicale intime et nuancée, où la clarinette, le violon et le piano unissent leurs voix dans un dialogue d’une grande richesse expressive.

Le programme met à l’honneur des œuvres majeures du répertoire pour cette formation, tout en ouvrant la voie à des découvertes plus rares, à l’image de L’Invitation au château de Francis Poulenc. Entre pièces emblématiques et pages moins connues, chaque moment révèle une nouvelle facette de cet ensemble aux sonorités contrastées.

De l’Europe occidentale à l’Europe de l’Est, ce concert trace un itinéraire sensible et coloré, mêlant élégance, virtuosité et profondeur. Une invitation à voyager au fil des styles et des époques, portée par la complicité et la finesse de ce trio.