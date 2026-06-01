Petit déjeuner équilibré – Dépistage du cancer colorectal, Maison Relais Martin Videau – CCAS, Bordeaux

Petit déjeuner équilibré – Dépistage du cancer colorectal Mardi 9 juin, 09h00 Maison Relais Martin Videau – CCAS Gironde

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T10:00:00+02:00

L’équipe prévention du CHU se rendra le 9 juin à 9h au sein de la maison relais Martin Videau pour un atelier de sensibilisation autour du dépistage organisé du cancer colorectal.

Présentation, explications, démonstration, accompagnement, échanges sont prévus pour inciter le public à réaliser son dépistage facile, rapide et gratuit.

Maison Relais Martin Videau – CCAS 199 Ter Quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33015 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Maison relais Martin Videau – 9 juin à 9h