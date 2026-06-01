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Petit déjeuner équilibré – Dépistage du cancer colorectal, Maison Relais Martin Videau – CCAS, Bordeaux

Petit déjeuner équilibré – Dépistage du cancer colorectal, Maison Relais Martin Videau – CCAS, Bordeaux

Petit déjeuner équilibré – Dépistage du cancer colorectal, Maison Relais Martin Videau – CCAS, Bordeaux mardi 9 juin 2026.

Lieu : Maison Relais Martin Videau - CCAS

Adresse : 199 Ter Quai de Brazza, 33100 Bordeaux

Ville : 33015 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : Entrée libre, gratuit

Petit déjeuner équilibré – Dépistage du cancer colorectal Mardi 9 juin, 09h00 Maison Relais Martin Videau – CCAS Gironde

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T10:00:00+02:00

L’équipe prévention du CHU se rendra le 9 juin à 9h au sein de la maison relais Martin Videau pour un atelier de sensibilisation autour du dépistage organisé du cancer colorectal.
Présentation, explications, démonstration, accompagnement, échanges sont prévus pour inciter le public à réaliser son dépistage facile, rapide et gratuit.

Maison Relais Martin Videau – CCAS 199 Ter Quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33015 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Maison relais Martin Videau – 9 juin à 9h

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