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Examens Jazz, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux

Examens Jazz, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux

Examens Jazz, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Atelier du Conservatoire de Bordeaux

Adresse : Rue Jacques D'Welles, Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles

Examens Jazz Jeudi 11 juin, 10h00 Atelier du Conservatoire de Bordeaux Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T13:00:00+02:00

Les élèves des Ateliers Jazz passent leurs examens de fin d’année (évaluations du Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur et Diplôme d’Études Musicales).
Trois formations montent sur scène à cette occasion, venez les écouter et les soutenir !
Au programme
• à 10h : concert Groupe #1
• à 11h : concert Groupe #2
• à 12h : concert Groupe #3
Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Atelier du Conservatoire de Bordeaux Rue Jacques D’Welles, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-examens-jazz-2026 »}]
Les élèves du département Jazz passent leurs examens de fin d’année. concert musique

© Richard Nourry

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