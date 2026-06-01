Conseil de quartier Bordeaux Maritime, La Cité Bleue – Garage Moderne Bat. N1-N2, Bordeaux

Conseil de quartier Bordeaux Maritime Jeudi 11 juin, 18h30 La Cité Bleue – Garage Moderne Bat. N1-N2 Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:00:00+02:00

Dès 18h30, retrouvez les stands mediateur municipal, mission démocratie participative et commissions citoyennes.

A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus.

A 20h, apéritif convial

Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr

La Cité Bleue – Garage Moderne Bat. N1-N2 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://resa-participation.bordeaux.fr/reunions-de-quartier-bordeaux-maritime »}] [{« link »: « mailto:participation@mairie-bordeaux.fr »}]

Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Boubacar Seck, maire-adjoint du quartier. Réunion publique Conseil de quartier

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