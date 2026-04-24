Bib en ligne, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
Bib en ligne, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux jeudi 11 juin 2026.
Bib en ligne Jeudi 11 juin, 14h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Des films, des revues et des cours gratuitement chez moi ! numérique bib en ligne
Image par Megan Rexazin de Pixabay
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Foire à la brocante de printemps, Place des Quinconces, Bordeaux 24 avril 2026
- Fusées, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- Visite commentée : Brouillard en rade de Bordeaux, musée d’Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- La troisième main – Exposition collective, Open the door 71, Bordeaux 24 avril 2026
- WhatsApp, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 24 avril 2026