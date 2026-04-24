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Bib en ligne, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Bib en ligne, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Bib en ligne, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Flora Tristan

Adresse : 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Bib en ligne Jeudi 11 juin, 14h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Image par Megan Rexazin de Pixabay

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