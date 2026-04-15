Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Bordeaux, Bordeaux
Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Bordeaux, Bordeaux mardi 9 juin 2026.
Atelier pour devenir entrepreneur Mardi 9 juin, 09h30 Agence Adie Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T12:30:00+02:00
Découvrez les étapes de la création d’entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d’accompagnement et de financement de l’Adie !
« Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »
Agence Adie Bordeaux 4 rue jean Artus 33300 BORDEAUX Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wbE0000015MCDQA2 »}]
Découvrez les étapes de la création d’entreprise, …
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