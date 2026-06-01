Les archives de la lutte contre le VIH/SIDA : enjeux de préservation et de mémoire, Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Les archives de la lutte contre le VIH/SIDA : enjeux de préservation et de mémoire Mardi 9 juin, 09h00 Archives départementales de la Gironde Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:30:00+02:00

Les Archives départementales de la Gironde organisent pour la journée internationale des archives une journée consacrée aux archives de la lutte contre le VIH/SIDA en partenariat avec l’association Bordeaux Ville Sans SIDA(BVSS).

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la saison 3 de la programmation culturelle « VIH/SIDA, 40 ans d’histoire : Et maintenant ? » de l’association Bordeaux Ville Sans SIDA (BVSS).

Toute la journée, dans le hall des Archives, une exposition d’affiches internationales autour de la lutte contre le VIH/SIDA collectées au début des années 90’ par le CACIS et le Bus Hector en coopération avec Bordeaux Ville Sans Sida, une exposition de dessins « Questions d’ados » réalisée par le CACIS et une sélection d’archives du Groupe d’aide psychologique et sociale (GAPS), archives privées conservées aux Archives départementales sous la référence 196 J.

AU PROGRAMME

Matin de 9h00 à 12h30

Interventions de :

Emmanuel Langlois , professeur en sociologie à l’Université Bordeaux

Lucile Douchin , responsable des fonds du domaine de la santé aux Archives nationales (visio-conférence)

Vanessa Szollosi , responsable des fonds des affaires sociales aux Archives Nationales (visio-conférence)

Isabelle Sentis, coordinatrice de la programmation culturelle « VIH/SIDA, 40 ans d’histoire : Et maintenant ? »de l’association Bordeaux Ville Sans SIDA – présentation intéractive des expositions présentées dans le hall et des archives de la lutte contre le Sida qui pourraient être collectées

Après-midi de 14h00 à 17h00

Interventions de :

Morgane Vanehuin, archiviste à AIDES depuis 2021, diplômée en gestion de projets culturels (2015) ainsi qu’en archivistique (2021)

« Rien pour nous, sans nous! », adapter le métier d’archiviste aux réalités d’une association militante engagée dans la lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites virales. Depuis maintenant plus de quarante ans, l’association AIDES est engagée en faveur de la défense des droits des personnes vivant avec le VIH/sida et/ou une hépatite virale ainsi qu’auprès des publics cibles des épidémies. À la fin des années 1990, les militants prennent conscience de la valeur de leurs documents. AIDES a progressivement organisé une fonction Archives, tardivement pérennisée au regard de la durée de vie de l’association. Le service Archives de AIDES occupe aujourd’hui une place hybride, parfois inconfortable, entre militants, chercheurs et professionnels du patrimoine. Cette position d’interface questionne la pratique archivistique, un pas-de-côté étant nécessaire pour adapter la fonction aux besoins de l’association et de ses volontaires. Cette intervention revient sur les enjeux de collecte, de classement, de conservation et de communication spécifiques à une association communautaire telle que AIDES. Parce que l’épidémie n’est pas terminée, archiver l’histoire de la lutte contre le VIH/sida, c’est nécessairement se confronter à une histoire politique, polémique et sensible, chargée d’affects et toujours d’actualité.

Violaine Charbonnier , responsable du secteur des fonds privés à la sous-direction des fonds aux Archives départementales de la Gironde

Aurore Sat , directrice adjointe et responsable de la sous-direction des fonds aux Archives départementales de la Gironde avec la Boîte sous le lit , archives et marges, commission du Girofard, Philippe Vinsonneau , donateur, sociologue et Guylène Madeline , donatrice, ex-directrice de l’association GAPS – Table ronde autour des enjeux d’une préservation locale des archives des associations

Isabelle Sentis, coordinatrice de la programmation culturelle « VIH/SIDA, 40 ans d’histoire : Et maintenant ? » de l’association Bordeaux Ville Sans SIDA – Présentation du jeu TraceS et de son épisode spécial Bordeaux, plongeon au sein des archives de la lutte contre le sida à partir des années 1980

Soirée de 18h00 à 20h30

Autour d’un thé à la menthe, d’une citronnade et de douceurs préparés par l’atelier 21 et offerts par l’association BVSS.

une lecture sensible à deux voix de textes littéraires et d’archives par Pascale Dewambrechies et Yacine Sif El Islam – à 18h à l’auditorium Jean-Cayrol

une présentation de l’ouvrage sur le Groupe d’aide psychologique et sociale « Être avec. Une histoire du GAPS, 40 ans d’engagement auprès des personnes vivant avec le VIH », par ses auteurs et autrices – à 19h à l’auditorium Jean-Cayrol

Archives départementales de la Gironde 72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://archives.gironde.fr/ »}, {« link »: « https://bordeaux-ville-sans-sida.fr/le-projet/ »}, {« link »: « https://www.aides.org/ »}, {« link »: « https://www.lafabricart.fr/traces-ep1 »}, {« link »: « https://yacinesifelislam.wixsite.com/monsite »}]

Les Archives départementales de la Gironde en partenariat avec Bordeaux Ville Sans SIDA organisent la journée internationale des archives autour des archives de la lutte contre le VIH/SIDA archives préservation

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