Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal, Résidence autonomie Bonnefin, Bordeaux
Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal, Résidence autonomie Bonnefin, Bordeaux mardi 9 juin 2026.
Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal Mardi 9 juin, 14h30 Résidence autonomie Bonnefin Gironde
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T14:30:00+02:00 – 2026-06-09T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T14:30:00+02:00 – 2026-06-09T15:30:00+02:00
L’équipe prévention du CHU se rendra le 9 juin de 14h30 à 15h30 au sein de la résidence autonomie Bonnefin pour un atelier de sensibilisation autour du dépistage organisé du cancer colorectal.
Présentation, explications, démonstration, accompagnement, échanges sont prévus pour inciter le public à réaliser son dépistage facile, rapide et gratuit.
Résidence autonomie Bonnefin 5 rue bonnefin Bordeaux 33015 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Résidence Autonomie Bonnefin – 9 juin de 14h30 à 15h30
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026