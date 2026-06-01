Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal, Résidence autonomie Bonnefin, Bordeaux

Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal Mardi 9 juin, 14h30 Résidence autonomie Bonnefin Gironde

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T14:30:00+02:00 – 2026-06-09T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T14:30:00+02:00 – 2026-06-09T15:30:00+02:00

L’équipe prévention du CHU se rendra le 9 juin de 14h30 à 15h30 au sein de la résidence autonomie Bonnefin pour un atelier de sensibilisation autour du dépistage organisé du cancer colorectal.

Présentation, explications, démonstration, accompagnement, échanges sont prévus pour inciter le public à réaliser son dépistage facile, rapide et gratuit.

Résidence autonomie Bonnefin 5 rue bonnefin Bordeaux 33015 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Résidence Autonomie Bonnefin – 9 juin de 14h30 à 15h30