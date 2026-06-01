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Examens Musiques actuelles, Salle Williams du conservatoire, Bordeaux

Examens Musiques actuelles, Salle Williams du conservatoire, Bordeaux

Examens Musiques actuelles, Salle Williams du conservatoire, Bordeaux jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Salle Williams du conservatoire

Adresse : 22 quai Sainte-Croix, Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles

Examens Musiques actuelles Jeudi 11 juin, 14h00 Salle Williams du conservatoire Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00

Les élèves des ateliers Musiques Actuelles Amplifiées passent leurs examens de fin d’année (évaluations du Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur, Certificat d’Études Musicales et Diplôme d’Études Musicales), et proposent à cette occasion plusieurs concerts au public.
Au programme
• à 14h : concert Groupe #1
• à 15h : concert Groupe #2
• à 16h : concert Groupe #3
• à 17h : concert Groupe #4
• à 18h : concert Groupe #5
Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Salle Williams du conservatoire 22 quai Sainte-Croix, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-examens-musiques-actuelles-2026 »}]
Les élèves en Musiques actuelles passent leurs examens de fin d’année. concert musique

© Richard Nourry

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