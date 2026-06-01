Pourquoi mieux consommer change vraiment tout ? avec La Durable Académie, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Pourquoi mieux consommer change vraiment tout ? avec La Durable Académie Jeudi 11 juin, 18h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Comprendre les mécanismes de la consommation afin d’agir concrètement, à votre rythme et en accord avec vos valeurs.

À partir de 18 ans, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Un atelier pour décrypter et reprendre le pouvoir sur sa consommation. L’objectif ?

Crédits images La Durable Académie