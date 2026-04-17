Apprenez à reconnaitre des plantes spontanées et semez des graines locales ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Apprenez à reconnaître les jeunes pousses de

plantes spontanées et découvrez comment les intégrer dans vos projets de jardinage.

Un atelier pratique pour apprendre à semer et mieux comprendre la biodiversité

au jardin.

La biodiversité s’invite dans votre permis de végétaliser, votre fenêtre, terrasse, ou votre jardin !

Le vendredi 17 avril 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T15:30:00+02:00_2026-04-17T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



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