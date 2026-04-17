Apprenez à reconnaitre des plantes spontanées et semez des graines locales ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Apprenez à reconnaitre des plantes spontanées et semez des graines locales ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 17 avril 2026.
Apprenez à reconnaître les jeunes pousses de
plantes spontanées et découvrez comment les intégrer dans vos projets de jardinage.
Un atelier pratique pour apprendre à semer et mieux comprendre la biodiversité
au jardin.
La biodiversité s’invite dans votre permis de végétaliser, votre fenêtre, terrasse, ou votre jardin !
Le vendredi 17 avril 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit
Inscription en ligne obligatoire
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T15:30:00+02:00_2026-04-17T17:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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