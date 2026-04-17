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Apprenez à reconnaitre des plantes spontanées et semez des graines locales ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Apprenez à reconnaitre des plantes spontanées et semez des graines locales ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Apprenez à reconnaitre des plantes spontanées et semez des graines locales ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Maison du Jardinage et du Compostage

Adresse : 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : <p>Inscription en ligne obligatoire  </p>

Apprenez à reconnaître les jeunes pousses de
plantes spontanées et découvrez comment les intégrer dans vos projets de jardinage.
Un atelier pratique pour apprendre à semer et mieux comprendre la biodiversité
au jardin.

La biodiversité s’invite dans votre permis de végétaliser, votre fenêtre, terrasse, ou votre jardin !
Le vendredi 17 avril 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit

Inscription en ligne obligatoire  

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T15:30:00+02:00_2026-04-17T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
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