Apprentis pisteurs Route sans nom Gevry

Apprentis pisteurs Route sans nom Gevry mercredi 21 octobre 2026.

Apprentis pisteurs

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:00:00
fin : 2026-10-21 11:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Plongeons dans le quotidien des animaux en suivant les traces qu’ils laissent sur leur passage. Entre empreintes, terriers et autres indices, devenez de véritables détectives de la nature !   .

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51  tcourriere.dole.environnement@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apprentis pisteurs

L’événement Apprentis pisteurs Gevry a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE