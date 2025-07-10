Apprentis vanniers Munchhausen
samedi 28 novembre 2026 · Munchhausen
Informations pratiques
Munchhausen
Apprentis vanniers
42 route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-28 09:00:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-11-28 2026-12-08
Initiation à la vannerie à travers la fabrication d’un panier, aux bases indispensables pour qui souhaite renouer avec cette pratique ancienne. Inscription obligatoire. A prévoir couteau pointu et sécateur.
Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd’hui tombée en désuétude. Ce stage vous initiera, à travers la fabrication d’un panier, aux bases indispensables pour qui souhaite renouer avec cette pratique ancienne. A prévoir couteau pointu et sécateur. Inscription préalable obligatoire.
Intervenant Raymond OESTERLE, vannier amateur .
42 route du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
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English :
Introduction to basketry through the making of a basket, with the basics essential for those who wish to revive this ancient practice. Registration required. To bring: sharp knife and pruning shears.
L’événement Apprentis vanniers Munchhausen a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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