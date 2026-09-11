Approfondir la conception 3D Centre de ressources numériques Fablab Autun
mercredi 28 octobre 2026 · Centre de ressources numériques Fablab · Autun
Informations pratiques
Autun
Approfondir la conception 3D
Centre de ressources numériques Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 16:00:00
fin : 2026-10-29 18:00:00
Date(s) :
2026-10-28 2026-10-29
Vous connaissez la conception 3D mais souhaiteriez mieux maîtriser les outils ? Cet atelier vous montrera comment avancer sur vos projet avec Fusion.
Durée 2h, tout public
Prérequis, avoir déjà fait de la 3D.
Inscription obligatoire .
Centre de ressources numériques Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
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English : Approfondir la conception 3D
L’événement Approfondir la conception 3D Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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