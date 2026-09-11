Approfondir la conception 3D Centre de ressources numériques Fablab Autun

Informations pratiques

Autun

Approfondir la conception 3D

Centre de ressources numériques Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 16:00:00

fin : 2026-10-29 18:00:00

Date(s) :

2026-10-28 2026-10-29

Vous connaissez la conception 3D mais souhaiteriez mieux maîtriser les outils ? Cet atelier vous montrera comment avancer sur vos projet avec Fusion.

Durée 2h, tout public

Prérequis, avoir déjà fait de la 3D.

Inscription obligatoire .

Centre de ressources numériques Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Approfondir la conception 3D

L’événement Approfondir la conception 3D Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)