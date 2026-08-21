Aprem’ Jeux, Médiathèque Grand M, Toulouse
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse
Informations pratiques
Aprem’ Jeux 7 octobre – 16 décembre, certains mercredis Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-12-16T16:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) 14h-17h
Chaque mercredi, profitez d’une après-midi dédiée aux jeux vidéo à la Médiathèque Grand M ! Découvertes, jeux coopératifs et compétition sont au programme de ce rendez-vous incontournable !
Durée : 3 sessions de 1h
Accès libre sur présentation de la carte de bibliothèque
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
Venez profiter d’un moment de fraîcheur et de découverte à la médiathèque !
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