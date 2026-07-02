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Aprèm’ jeux vidéo : Just Dance, Médiathèque des Izards, Toulouse

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse

Aprèm’ jeux vidéo : Just Dance, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Médiathèque des Izards
Adresse
1 place Micoulaud 31200 Toulouse
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Aprèm’ jeux vidéo : Just Dance Mercredi 9 septembre, 14h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00

Mercredi 9 septembre – 14h
Solo, entre amis ou en famille, venez danser dans la bonne humeur sur Just Dance !
Durée : 2h
À partir de 8 ans
Sur inscription à l’accueil ou au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]
Solo, entre amis ou en famille, venez danser dans la bonne humeur sur Just Dance !

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