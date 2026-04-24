Aprèm’ jeux vidéo : tournoi Dragon Ball Fighter Z, Médiathèque des Izards, Toulouse
Aprèm’ jeux vidéo : tournoi Dragon Ball Fighter Z, Médiathèque des Izards, Toulouse mercredi 27 mai 2026.
Aprèm’ jeux vidéo : tournoi Dragon Ball Fighter Z Mercredi 27 mai, 14h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Mercredi 27 mai – 14h
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Médiathèque des Izards
Durée : 2h (créneau d’1h/groupe) – De 10 à 16 ans
Sur inscription à l’accueil ou au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]
Vous pensez être le meilleur combattant virtuel ?
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