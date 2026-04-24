Aprèm’ jeux vidéo : tournoi Dragon Ball Fighter Z, Médiathèque des Izards, Toulouse

Aprèm’ jeux vidéo : tournoi Dragon Ball Fighter Z Mercredi 27 mai, 14h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Mercredi 27 mai – 14h

Temps fort Manga ! Vous pensez être le meilleur combattant virtuel ? Venez prouver votre valeur sur Dragon Ball Fighter Z et tentez de remporter le grand tournoi !

Médiathèque des Izards

Durée : 2h (créneau d’1h/groupe) – De 10 à 16 ans

Sur inscription à l’accueil ou au 05 31 22 94 70

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]

Vous pensez être le meilleur combattant virtuel ?