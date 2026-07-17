Après Atget, Centre d’art contemporain de Grand Châtellerault, Châtellerault

Informations pratiques

Après Atget Samedi 18 septembre 2027, 11h00 Centre d’art contemporain de Grand Châtellerault Vienne

Pas de limite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-18T11:00:00+02:00 – 2027-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2027-09-18T11:00:00+02:00 – 2027-09-18T12:00:00+02:00

Apres Atget : Justin Partyka

La présentation de photographies couleur contemporaines de Justin Partyka à côté d’une sélection de photographies noir et blanc centenaires d’Eugène Atget créera un dialogue visuel inspirant et poétique entre leurs deux oeuvres photographiques. L’exposition explorera les thèmes du passé et du présent, montrant deux visions de la France à un siècle d’intervalle pour révéler des similitudes et des différences intrigantes et surprenantes.

Ces deux artistes photographes partagent une obsession à long terme, celle d’enregistrer les lieux de France dans lesquels ils ont décidé de travailler : Atget principalement dans le vieux Paris et ses environs, et Partyka dans la région diversifiée de la Nouvelle-Aquitaine. Les deux photographes utilisent l’appareil photo pour poser un regard qui suscite la réflexion dans leur exploration de notre relation humaine avec le lieu : sa construction dans nos villes et nos villages, alors que nous façonnons les lieux et les espaces au cours de notre vie quotidienne. Leurs images entrelacent le thème du temps qui passe, montrant comment les choses changent et comment elles restent les mêmes.

Justin Partyka considère Eugène Atget comme le plus important photographe français. La vie et l’oeuvre d’Atget sont une source d’inspiration majeure pour la propre photographie de Partyka en France, mais leur approche de la photographie est très différente : Atget avec ses plaques noir et blanc de grand format composées de manière formelle, contre Partyka avec ses négatifs couleur de petit format 35 mm composés librement. Il est important de noter qu’Atget est originaire de Nouvelle-Aquitaine, il est né près de Bordeaux à Libourne, le 12 février 1857. L’exposition est proposée à partir de l’été et de l’automne 2027, année importante puisque c’est le centenaire de la mort d’Atget, le 4 août 1927.

La présentation conjointe du travail de ces deux photographes mettra en lumière de multiples récits qui explorent des idées socioculturelles sur la France et examinent la photographie en tant qu’art visuel et mode de documentation. Les sujets qui apparaissent dans leurs photographies comprennent divers types d’architecture urbaine et de scènes de rue, de cimetières et de parcs, d’arbres et de jardins, ainsi que des scènes de la France rurale. Atget est bien connu pour ses célèbres vues familières de Paris, mais cette exposition apportera un nouveau regard sur son oeuvre en montrant une autre sélection de ses photographies choisies par Partyka et les commissaires de l’exposition ; il s’agira notamment de photographies rares qu’Atget a réalisées en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs qu’à Paris.

Les photographies de Partyka sont prises dans les villages, les villes et les cités le long des lignes de train TER en Nouvelle-Aquitaine. Utilisant le TER comme guide pour explorer la région et comme mode de transport durable, ses photographies révèlent la relation humaine aux lieux où le train s’arrête, remarquant des moments et des choses du quotidien que la plupart d’entre nous traversent sans y penser. Les photographies de Partyka sont à la recherche d’une nouvelle façon de voir la Nouvelle-Aquitaine, elles attirent notre attention sur ces scènes et nous incitent à contempler leurs significations vernaculaires. L’exposition présentera des photographies des douze premières années de travail de Partyka en Nouvelle-Aquitaine, à partir de 2015.

Centre d’art contemporain de Grand Châtellerault 12, rue de la Taupanne, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Châteauneuf Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549930312 http://http//www.grand-chatellerault.fr Le centre d’art contemporain, école d’art et artothèque de Châtellerault programme des expositions dans ses locaux et hors-les-murs à raison de 6 expositions par an en moyenne. Deux salles d’exposition (100m²) sont régulièrement investies dans le centre d’art situé au sein de l’école, mais aussi deux autres salles au sein de la Maison Descartes (Maison d’enfance de René Descartes, classée Monument Historique). Le 208, espace industriel de 450m² situé sur le site de l’ancienne manufacture est aussi un lieu d’exposition régulier. Un accueil du public est organisé par le service médiation qui propose également des ateliers, des conférences et des stages. Il gère une collection de 1600 œuvres (conservation et prêt). Son école d’arts plastiques accueille 400 élèves annuellement et propose des cours dans les domaines suivants : gravure, sérigraphie, photographie, dessin, peinture, sculpture-volume, art textile. Ses ateliers d’estampes, très bien équipés, permettent d’accueillir des artistes en production (environ 5 à 6 projets annuels). Des stages et des workshops sont également proposés et ouverts aux publics extérieurs. Des résidences sont proposées sur invitation avec la possibilité de réaliser des estampes (gravure, sérigraphie…) ou de produire d’autres types de réalisation au sein des ateliers. Un hébergement est possible sous condition. Centre ville. Présence de parkings municipaux proches.

Apres Atget : Justin Partyka

© Justin Partyka