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Talons Aiguilles Loft Cinémas Châtellerault

vendredi 7 août 2026 · Loft Cinémas · Châtellerault

Talons Aiguilles Loft Cinémas Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
Loft Cinémas
Adresse
5 allée du Chatelet -
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Talons Aiguilles

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:15:00
fin : 2026-08-07 22:15:00

Date(s) :
2026-08-07

Après des années d’absence, Becky Del Paramo, célèbre chanteuse pop des années soixante, rentre à Madrid. C’est pour trouver sa fille, Rebecca, mariée à un de ses anciens amants, Manuel. Becky comprend vite que le mariage de Rebecca est un naufrage surtout quand Manuel lui propose de reprendre leur ancienne relation. Une nuit, Manuel est assassiné…   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Talons Aiguilles

L’événement Talons Aiguilles Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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