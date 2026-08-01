Talons Aiguilles Loft Cinémas Châtellerault
vendredi 7 août 2026 · Loft Cinémas · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Talons Aiguilles
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:15:00
fin : 2026-08-07 22:15:00
Date(s) :
2026-08-07
Après des années d’absence, Becky Del Paramo, célèbre chanteuse pop des années soixante, rentre à Madrid. C’est pour trouver sa fille, Rebecca, mariée à un de ses anciens amants, Manuel. Becky comprend vite que le mariage de Rebecca est un naufrage surtout quand Manuel lui propose de reprendre leur ancienne relation. Une nuit, Manuel est assassiné… .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Talons Aiguilles
L’événement Talons Aiguilles Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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